İyot eksikliği sonucunda çocuklukta hiperaktivite, dikkat bozukluğu ve zekada gerileme ortaya çıkıyor

İyot alımı, çocuklukta zeka gelişimi, yetişkinlerde ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için vazgeçilmez oluyor. Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini söylüyor. Kaya, "Tiroid hormonları öncelikle beyin olmak üzere vücutta pek çok başka organ ve yaşamsal süreçlerde önemli işlevlere sahip. Fakat iyot eksikliği sebebiyle kaslar, kalp, böbrek ve özellikle de gelişmekte olan beyin olumsuz etkilenebilir" diyor.







AZI DA ÇOĞU DA ZARAR

Eksikliği kadar iyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiğinin altını çiziyor. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade ediyor.

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