Altı üstü şişkinlik demeyin! Erkeklere oranla kadınlarda daha çok

İnsanların yaklaşık % 16-30'u düzenli olarak mide şişkinliği şikayeti yaşadıklarını belirtiyor. Birçok soruna bağlı olarak ortaya çıkan mide şişkinliğinin kaynağının araştırılması önem taşıyor. Mide şişkinliği bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilmekle birlikte, çoğunlukla beslenme alışkanlıkları ile sindirim sisteminin tolere edemediği gıdalar nedeniyle de yaşanabiliyor. Dr. Mustafa Kaplan, mide şişkinliğine neden olan hastalıkları ve alınması gereken önlemleri açıklıyor:



İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (IBS)

Hastaların çoğu şişkinlik yaşar ve bunların yaklaşık % 60'ı şişkinliği en kötü semptom olarak bildirir. Mide şişkinliği karın ağrısından bile daha rahatsız edicidir.



ÇÖLYAK HASTALIĞI

Bazı gıdalarda bulunan glutene karşı vücudun gösterdiği reaksiyonun bir sonucu olarak çölyak hastalığı ortaya çıkar. Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir.



ÜLSER

Bir belirtisi olan mide şişkinliği ağrıyla birlikte görülmektedir. Mide veya onikiparmak bağırsağı, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilmesiyle ülser oluşmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan gaz, mide şişkinliğine neden olur.



DİSPEPSİ

Bir aydan fazla süre devam eden ağrı ile karnın üst bölgesindeki şişlikle kendini belli eder. Halk arasında hazımsızlık olarak bilinen ve çok önemsenmeyen bu sorun nedeniyle geğirme yoluyla gaz çıkarma isteği ortaya çıkar.



KABIZLIK

Artan su alımı, fiziksel aktivite kabızlığa karşı etkilidir. Daha fazla çözünür lif almak genellikle kabızlık için önerilir.



MİDE KANSERİ

Bağırsak kanserlerinin ilk belirtileri arasında mide şişkinliği vardır. Kanser nedeniyle mide şişkinliği artarak devam eder.



BUNLARI YAPIN

Besinleri küçük ve az öğünler halinde yiyin. İyi çiğneyin.

Hızlı yeme alışkanlığını unutun.

Şişkinliğe yol açacak yiyeceklerin miktarını azaltın.

Genellikle şekersiz yiyeceklerde ve sakızlarda bulunan şeker alkollerinden uzak durun.

Bitki çayları kullanın.

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