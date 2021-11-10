Kireçlenme ya'bacak'! Kalçada meydana gelen ağrı, hayat kalitesini bozuyor

Yürürken, merdiven inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağlarken kalçada ya da kasığın iç kısmında hissedilen ağrılar bir tehlike sinyali olabiliyor. Kalçada ağrı varsa vakit kaybetmeden uzmana danışılması gerekiyor. Aksi halde hareket kabiliyeti kısıtlanır, yaşam kalitesi düşer, altta yatan ciddi bir hastalık varsa atlanıp tedavisi gecikebiliyor. Kalça ağrılarının, bel fıtığı ağrılarıyla sıklıkla karıştırıldığını belirten Prof. Dr. Hakan Özsoy, kalça ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:







BIÇAK SAPLANMASI ŞEKLİNDEDİR

Yetişkinlerdeki kalça ağrıları daha çok kasık içinde ve kalçanın dış tarafında hissedilmektedir. Çoğunlukla kalçadaki yaralanmalardan ya da kireçlenmelerden kaynaklanan bu ağrılar, mekanik şekilde ortaya çıkmaktadır. Kalça ağrıları daha çok yürürken, merdiven inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağlarken, çorap giyerken, bacak bacak üstüne atarken ya da bir arabaya inip binerken ani bıçak saplanmaları olarak kendini belli etmektedirler.



SPORTİF PERFORMANSI DÜŞÜRÜR

Genç yaş grubunda yani 30'lu ya da 40'lı yaşlardaki kişilerde görülen kalça ağrılarının sebepleri arasında, genellikle kalça içindeki yumuşak dokuların yaralanmaları, yırtıkları ya da kalça kemiği üzerindeki şekil bozuklukları bulunmaktadır. Eğer böyle bir durum varsa, kişilerde spor yaparken ya da uzun yürüyüşlerde kasığın içinde, kalçanın dış ya da iç tarafında ağrı olmakta ve sportif performans düşmektedir. Bu hastalığa kalçada sıkışma hastalığı ya da kalça içinde yırtıklar denmektedir.



PRP KURTARICIDIR

Hastalara öncelikle fizik tedavi ya da PRP enjeksiyonu denilen kanın kalça eklemi içine verilmesi şeklindeki tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kişide kireçlenme seviyesi çok ileri düzeydeyse kalça protezi yapılmaktadır.

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