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    Kadın kalbi daha hassas! Kırık kalp sendromu kadınlarda 9 kat daha fazla görülüyor

    Kırık kalp sendromu, kadınlarda 9 kat daha fazla görülüyor. tedavı edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık kalp sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

    Kadın kalbi daha hassas

    Kalp akla sevgiyi getirse de insan yaşamında hayati rol üstleniyor. Tıp dünyasında "stresin tetiklediği kardiyomiyopati" olarak tanımlanan "Kırık Kalp Sendromu" kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık kalp sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...



    DOĞRU TEDAVİ ŞART
    Kalp krizine benzer belirtiler gösteren bu sendrom, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile karşımıza çıkıyor. Genellikle 55 yaşını geçmiş yani menopoz çağındaki kadınlarda görülüyor. Kadınlık hormonu östrojenin düşmesinin, sendromu tetiklediği öne sürülüyor. Tedavide kalbin pompalama gücünü artıran ve stresi azaltan ACE inhibitörleri, beta blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ertelenen tedavi, sendromu öldürücü hale getiriyor.

    BOL HAREKET EDİN
    Haftada 5 gün 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş yapın. Bisiklet sürün. Akdeniz tipi taze sebze ve meyve ile Omega-3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenin. Uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Stresten kaçının. En az 7-8 saat uyuyun.

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    Haberler Sağlık Kadın kalbi daha hassas! Kırık kalp sendromu kadınlarda 9 kat daha fazla görülüyor
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