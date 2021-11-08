Stres başa bela! Baş ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir

Baş ağrısı, farklı nedenlerle ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selvi Okundu, baş ağrısına yol açan etkenleri ve korunma yollarını anlatıyor:



EN SIK MİGREN

Biz, baş ağrısını iki ayrı ve büyük grup olarak görüyoruz. Birincil gruptaki ağrıların nedeni, bir hastalık değildir. Migren, gerilim tipi baş ağrıları, nevraljik ve küme tipi baş ağrılarının her birinin ağrısı da değişiktir. Fakat ikincil dediğimiz baş ağrılarında ise, altta bir hastalık vardır. En sık görülen baş ağrılarının başında migren, gerilim tipi ve küme tiplerin geliyor.



RÜZGAR AĞRIYI ARTIRIR

Mevsim geçişlerinde rüzgar artar, nem oranı daha sık değişir ve bütün bunlar migreni olan hastalarda ağrıyı tetikler. İlkbahar ve sonbahar aylarında kümetip baş ağrıları artış gösterir. Kış aylarında ise grip enfeksiyon oranı artığından enfeksiyonlara bağlı baş ağrılarından şikayetler görülür.



ANİDEN GELEN TEHLİKE

Ağrının karakteri, ne kadar sürdüğü, başının neresinin ağrıdığı önemli. Toplumda en çok gördüğümüz ağrılar stres baş ağrısıdır. Yorgunluk, uykusuzluk, stres baş ağrılarını tetikliyor. Günümüzde modern hayatın getirdiği hız nedeniyle çoğu zaman yorgun ve uykusuz kalan kişilerin ortak sorunlarından biri baş ağrısı oluyor.



MİGREN

Migren ağrıları 4 saatle 72 saate kadar uzayabiliyor. Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamak, dışarı çıkılacaksa da atkı, bere gibi koruyucu önlemleri almak gerek. Direk klimaya maruz kalmayın.