3. doz aşı kimlere yapılıyor, zorunlu mu, gerekli mi? 3. doz aşı ne zaman yapılır, aşı randevusu nasıl alınır? 3. doz aşı hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" ifadelerini kullandı. 3. doz aşı randevularının alınmaya başlanmasının ardından vatandaşlar 3. doz aşı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki; 3. doz aşı hangisi? 3. doz aşı kimlere yapılıyor? 3. doz aşı zorunlu mu, gerekli mi? Kimler 3. doz aşı olabilir? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?
3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı hakkında, ''Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.'' dedi.
Koca, mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozunun uygulanacağını bildirdi.
Buna göre, mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak.
Bu gruplar şöyle;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
Bakan Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;
''60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.''