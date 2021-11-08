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    Brokoli, elma ile sağlıklı zayıfla! Uzmanlardan 7 mucize besin tavsiye

    Aşırı kilo, kanser, tansiyon ve diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, zayıflamaya yardımcı olan 7 mucize besin.

    Brokoli, elma ile sağlıklı zayıfla

    Aşırı kilo, kanser, tansiyon ve diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, zayıflamaya yardımcı olan 7 mucize besini şöyle açıklıyor:

    BROKOLİ
    Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor.

    KETEN TOHUMU
    İyi bir omega- 3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve iştahı kontrol altına alıyor.

    BADEM
    Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.

    SALATALAR
    Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.

    YEŞİL ÇAY
    Antioksidan deposu yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.

    YULAF EZMESİ
    Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor

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    Haberler Sağlık Brokoli, elma ile sağlıklı zayıfla! Uzmanlardan 7 mucize besin tavsiye
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