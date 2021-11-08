Aşırı kilo, kanser, tansiyon ve diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, zayıflamaya yardımcı olan 7 mucize besini şöyle açıklıyor:
BROKOLİ
Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor.
KETEN TOHUMU
İyi bir omega- 3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve iştahı kontrol altına alıyor.
BADEM
Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.
SALATALAR
Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.
YEŞİL ÇAY
Antioksidan deposu yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.
YULAF EZMESİ
Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor
- Sağlık
- 08.11.2021 Gazete
Brokoli, elma ile sağlıklı zayıfla! Uzmanlardan 7 mucize besin tavsiye
Aşırı kilo, kanser, tansiyon ve diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, zayıflamaya yardımcı olan 7 mucize besin.
Aşırı kilo, kanser, tansiyon ve diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, zayıflamaya yardımcı olan 7 mucize besini şöyle açıklıyor: