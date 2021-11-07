Normal doğum diyabetten korur (Sağlık haberleri)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şirin Güven, bebeklerin gelişiminde bağırsak mikrobiyatasının önemine dikkat çekiyor. "Modern yaşam tarzı, artan sezaryen doğum, anne sütü yerine formula ile beslenme ve antibiyotikler bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz yönde etkileyerek dost/zararlı bakteri oranını değiştirebilir" diyor. Doğum şekli ile bebeğin sağlıklı gelişini arasındaki bağlantıyı şöyle açıklıyor: İnsan vücudunda iki cins bakteri bulunur: Lactobasiller ve Bifidobakteriler. Bebekler bu yararlı mikroorganizmaları, normal doğum sırasında anneden almaktadır. Bu bakterileri alamazlarsa astım, alerji, obeziteye yakalanma riski artar.

KUŞBURNU AĞRIYI KESER

C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içerir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Tansiyonu düzenler. Kan şekerini dengeler. Cildin yaşlanmasını önler. Ağrıyı keser, enfeksiyonla savaşır.

MUTLULUK TARÇINDA

Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir.

BAĞIRSAKLARA BADEM

En sevilen kuruyemişlerden badem kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.

SARIMSAKLA GÜÇLÜ SAÇLAR

Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırıyor. Serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Özellikle saçlara olan mucizevi etkisiyle dikkat çekiyor. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçları gürleştiriyor. Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engelliyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre her gün aç karna bir diş sarımsak yemek saç beyazlarını yok ediyor. Beyaz saçlar dökülerek yerine siyah saç çıkmaya başlıyor.

BAK ŞU KİVİYE!

Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalıklarla mücadele besinler etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:

Beta karoten: Havuç, kabak, portakal, kavun, kayısı, ıspanak, Brüksel lahanası.

C vitamini: Kiraz, ahududu, çilek, kivi, brokoli, karnabahar.

E vitamini: Ay çekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.

KALBİNİ SEVEN YESİN

SOĞAN-SARIMSAK: Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.

ELMA: Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.

ENGİNAR: Kolesterolü düşürür, kandaki şekeri ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.

ISPANAK: Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.

PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.