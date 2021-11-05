Böbrek kanseri kiloların eseri

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Pek çok türü bulunan modern çağın vebası, kimi zaman sinsice ilerliyor. Böbrekler de kanserden nasibini alıyor. Prostat kanseri ile benzer belirtiler gösteren, sinsi ilerleyen böbrek kanseri hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor. Fark edilmesi ve teşhisi zorlaşıyor. Doç. Dr. Tolga Akman, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor...



TEDAVİSİ ZOR

Böbrek tümörleri, idrar kanama, böğür ağrısı ve böğürde ele gelen kitle ile belirti veriyor. Erken evrede yakalandığında kanser hücreleri böbreklerin tamamına yayılmadan müdahale edilebiliyor. Tedavi oldukça zorlu geçiyor. Bu kanser türü, radyoterapi ve kemoterapiye karşı direnç gösterdiğinden tek tedavi seçeneğini cerrahi müdahale oluşturuyor. Her kist, elbette kanser belirtisini oluşturmuyor. Yalnızca böbreklerde bulunan tip 3 ve tip 4 kistlerinde yüzde 90 oranında kanserleşme riski bulunuyor.







GENETİK RİSK

Böbrek kanseri, insan vücudunda en sık ortaya çıkan kanser türlerinden birini oluşturuyor. En çok 60-70 yaş arasında görülüyor. Böbrek kanserinde ne önemli risk faktörlerini obezite (şişmanlık), hipertansiyon ve ailede böbrek kanseri hikayesinin olması oluşturuyor. Böbrek kanseri günümüzde ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR cihazları ile tespit ediliyor. Bu da hastalığın daha kolay tespit ve tedavi edilmesini sağlıyor. Hastalık vücuda yayılmadan yakalanmış oluyor. Kanseri engellemek için doğal beslenmek gerekiyor.le ilgili önemli bilgiler veriyor...



ELMA: Böbrek hastalıklarının tedavisine destek oluyor. Böbreği temizliyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Omega 3 içeriği ile böbrek hastalıklarından koruyor

SOMON: Böbrek hastalıklarında tedavi edici görev üstleniyor.

BAL KABAĞI: Böbrek taşı sorunlarına iyi geliyor.