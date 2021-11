Uzmanlardan kadınlara kritik uyarı! Gebelik biter mastit başlar

Meme iltihabı mastit, memede kızarıklığa, şişliğe, ağrıya neden olan, iltihaplanma varlığı olup emziren annelerde daha sık olmak üzere yaklaşık 20 annede bir görülüyor.

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, mastitle ilgili önemli bilgiler veriyor: Hormonların etkisiyle meme bezlerinde yapılan süt, süt kanalları yoluyla meme başına ulaşıyor. Mastitlerin en büyük sebebi süt kanallarının tıkanmasıdır.

SÜT YOL AÇAR

Diğer nedenini ise meme başındaki çatlaklar yoluyla enfeksiyon gelişmesi oluşturuyor. İlk istenecek tanı meme ultrasonografisidir.

Antibiyoterapi tedavinin ilk aşamasıdır. Gerekirse meme başından kültür alınarak uygun antibiyotik başlanır. Tedavi süresi 1 haftadan 1 aya kadar uzayabilir. Meme dokusunda apse geliştiği durumlarda ise mutlaka cerrahi drenaj uygulanır. Bebeğin sütten kesildiği durumlarda memedeki süt mutlaka uygun aparatlar ile sağılmalıdır. Memede kalan süt enfeksiyon kaynağıdır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Meme başında yara, çatlak bulunması,

Daha önce mastit geçirmesi,

Memeye baskı uygulanması, sıkı sütyen gibi.

Emzirme sonrası memede kalan sütün boşaltılmaması,

Sigara içmek.

HER GÜN 2 LİTRE SU İÇİN

Bebeğin sık sık farklı pozisyonlarda emzirilmesi, emzirme süresinin iyi ayarlanması, her iki emzirme arasındaki sürenin uzun olmaması önemlidir. Sırayla her iki memenin de emzirilmesi lazımdır. Kişisel bakım önem taşımaktadır. Emzirme sonrası meme başının temizlenmesi, yara olduğu durumlarda antibiyotikli pomatların kullanılması uygun olacaktır. Annenin günde 1,5-2 litre sıvı alması sağlanmalıdır.