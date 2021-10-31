İdrar yolu iltihabına papatya şifası

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. İdrar yaparken yanma, karın ağrısında baskı ve düşük ateşle belirti veren bu hastalık, tedavi edilmediğinde böbreklere de zarar veriyor. Doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler de bu hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor.



Uzmanlar, enfeksiyondan korunmak için bol su içilmesini, papatya, tarçın ve biberiye çayları ile iltihabın azaltılmasını öneriyor.



Enfeksiyonu iyileştirecek diğer besinleri ise şöyle:



Kızılcık: antibiyotik ve antioksidan etkisi sayesinde enfeksiyonları temizler.



Papaya: idrarın sağlıklı atılmasını sağlar. Antioksidan etkisiyle idrar, bağırsak ve kolonu temizler.



Portakal ve limon suyu: İçerdiği C vitamini ile enfeksiyonu bitirir.

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