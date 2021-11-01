Varyantlar için aşı geliştiriliyor mu? BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını Alman BioNTech çatısı altında geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün geleceğine ve varyantlar için geliştirilmesi gündemde olan aşılara dair açıklamalarda bulundu.

"Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna Özlem Türeci, "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.