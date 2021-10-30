Fast food kısır yapar (Sağlık haberleri)

ABD'li bilim insanları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinin çoğunda flatat adı verilen toksik kimyasallar buldu. Bu maddelerin tüketimi, kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, insanların ftalat içeren ürünlerle temas etmiş yiyecek ve içecekleri tüketmenin dışında partiküllerini havadan soluyarak kimyasala maruz kaldığını söylüyor.

GEÇMEYEN AĞRI TÜMÖRE İŞARET

Kemik tümörleri bebeklerden yetişkinlere, her yaş grubundaki insanda görülebiliyor. Kendini kitle ya da şişlik olarak gösteren tümörler, iyi huylu oluyor ve herhangi bir ölüm riski oluşturmuyor. Ancak kötü huylu kemik tümörleri, erken teşhis edilmediğinde tedavinin olumlu sonuçlanmasını zorlaştırıyor. Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, geçmeyen kemik ağrısının tümöre işaret ettiğini söylüyor.

KARACİĞER DOSTU REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe bitirir. Gözleri besler.

ADET SANCISINA AYNISEFA

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Saç köklerini güçlendirir. Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.

TANSİYONA BEYAZ MUCİZE

Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Vücuda dinçlik ve kuvvet veriyor. Yüksek tansiyonu engelliyor. Göz sağlığına iyi geliyor.