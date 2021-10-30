Erkek menopozu olarak bilinen andropoz, mutsuz ediyor

Andropoz, erkeğin yaşlanmasına bağlı olarak kan düzeyinde testosteron hormonunun azalmasıyla oluşuyor. Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, bu hastalığın; cinsel isteksizlik, sinirlilik ve sıcak basması ile belirti verdiğini söylüyor.

"Her erkekte 30'lu yaşlardan sonra testosteron seviyesi azalır. 50 yaşından sonra ise bu düşüş büyük hız kazanır" diyor. Testis travması, enfeksiyonlar, testis tümörü, toksik ilaçların kullanımı gibi testosterona zarar veren hastalıkların erken andropoza neden olduğunu vurguluyor. Diyetisyen Dürdane Keskiner ise andropozda tüketilecek afrodizyak etkili yiyecekleri sıralıyor:

BADEM: Testosteron seviyesini yükseltir.

KUŞKONMAZ: Orgazmı kolaylaştırır.

BÖĞÜRTLEN: Libido arttırıcı etkisi vardır.

BROKOLİ: Özellikle kadınlarda libidoyu artırır.

ZENCEFİL: Cinsel güç veriyor.