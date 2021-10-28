Bu besinler erkeklere özel çocuk için yanıp tutuşanlar bunları yemeli ! Cinsel güçe güç katıyor sperm kalitesini artırıyor... Çeşitli kronik ya da çevresel faktörler nedeniyle çiftlerin büyük bir kısmında sperm üretimin olduğu ama parametrelerinin ortalamanın altında olduğu için bebek sahibi olamadıkları tespit edilmektedir. Tıbbi olarak başvurabileceğini pek çok yöntem mevcut. Ancak yedikleriniz ve içtiklerinizle de alternatif yöntemlerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Peki bu besinler neler?
Bilimsel araştırmalara göre sprem kalitesini ve sayısını artırmak için,
Düzenli egzersiz yapmak
Stresten uzak durmak
Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak
Dengeli beslenmek gerekiyor.
KEÇİBOYNUZU
Erkeklerde cinsel gücü artırmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Sperm ile yumurtanın etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artıran vitaminler ve çinko içermektedir. Çinko önemli anti-oksidan maddelerin başında gelir.