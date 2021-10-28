Bu besinler erkeklere özel çocuk için yanıp tutuşanlar bunları yemeli ! Cinsel güçe güç katıyor sperm kalitesini artırıyor... Çeşitli kronik ya da çevresel faktörler nedeniyle çiftlerin büyük bir kısmında sperm üretimin olduğu ama parametrelerinin ortalamanın altında olduğu için bebek sahibi olamadıkları tespit edilmektedir. Tıbbi olarak başvurabileceğini pek çok yöntem mevcut. Ancak yedikleriniz ve içtiklerinizle de alternatif yöntemlerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Peki bu besinler neler?