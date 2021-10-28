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    • Sağlık
    • 28.10.2021 16:10
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    • 28.10.2021 16:21
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    Bu besinler erkeklere özel çocuk için yanıp tutuşanlar bunları yemeli ! Cinsel güçe güç katıyor sperm kalitesini artırıyor

    Erkeklerde üreme fonksiyonlarının devam etmesi ve sonrasında çocuk sahibi olmak için sperm kalitesinin önemi büyük. Sperm kalitesinin düşük olması veya sayısının az olması erkeklerde kısırlığa, çiftler arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Bu durum sperm üretimi esnasında ve de bazen erkek vücudunun kendi hücrelerinden salınan sperme toksik olan oksidan maddelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun için pek çok tıbbi yöntem mevcut. Ancak siz de bir takım takviyelerle destekleyebilirsiniz. Bu yöntemlerden biri de tabi ki  yedikleriniz ve içtikleriniz. Peki, bu besinler nelerdir? İşte sperm kalitesini artırmak için doğal öneriler…

    Bu besinler erkeklere özel cinsel güçe güç katıyor!

    Bu besinler erkeklere özel çocuk için yanıp tutuşanlar bunları yemeli ! Cinsel güçe güç katıyor sperm kalitesini artırıyor... Çeşitli kronik ya da çevresel faktörler nedeniyle çiftlerin büyük bir kısmında sperm üretimin olduğu ama parametrelerinin ortalamanın altında olduğu için bebek sahibi olamadıkları tespit edilmektedir. Tıbbi olarak başvurabileceğini pek çok yöntem mevcut. Ancak yedikleriniz ve içtiklerinizle de alternatif yöntemlerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Peki bu besinler neler?

    Bilimsel araştırmalara göre sprem kalitesini ve sayısını artırmak için,

    Düzenli egzersiz yapmak

    Stresten uzak durmak

    Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak

    Dengeli beslenmek gerekiyor.

    KEÇİBOYNUZU

    Erkeklerde cinsel gücü artırmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Sperm ile yumurtanın etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artıran vitaminler ve çinko içermektedir. Çinko önemli anti-oksidan maddelerin başında gelir.

        TURUNÇGİLLER

        Vitamin içerikleri genellikle spermin genetiği üzerinde etki yapar. Turunçgillerde yaygın olarak bulunan C vitamini, sperm DNA hasarı onarımına katkı sağlar.

        DOMATES VE PATATES

        E vitamini, spermleri oksidatif stresten koruyarak hareketliliğini artırmanın yanında yumurta içerisine girme oranını yükseltici etki gösterir. E vitamini, domates, fındık, patates ve balık yağında yaygın olarak bulunmaktadır.

        ZENCEFİL, KARNABAHAR, ISPANAK

        İçerdiği çinko bakımından tüketilmesi özellikle tavsiye edilen bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle zencefilin sperm sayısını ve hızını artırdığı bilinmektedir. B6 vitamini içermesi nedeniyle karnabahar tüketimi önemlidir. B6 karnabaharın yanı sıra ıspanak, su teresi, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, bezelye ve turpta bulunur.

            DEMİR DİKENİ VE ÇAKŞIR OTU

            Ülkemizde özellikle doğu illerinde yaygın olarak bulunan çakşır otu hormonal mekanizma üzerinde etki yaparak sperm yapımına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte Hint tıbbında yaygın olarak kullanılan "Demir dikeni" bitkisi testosteron üzerinde arttırıcı etki göstererek, hem cinsel isteği arttırmakta hem de testosteron üzerinden sperm üretimine fayda sağlamaktadır.

            KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ

            Çinko ve selenyum gibi eser elementler, anti-oksidan etkili maddeler ve L'arginin açısından zengindirler. Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Çinko ve selenyum ayrıca deniz ürünleri, süt, badem ve cevizde de bulunmaktadır. Protein eksikliği olanlarda çinko ve selenyum bağırsaklardan emilimi azalır.

            BUNLARDAN UZAK DURUN

            İşlenmiş et ürünlerinden, sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünlerinden, tam yağlı süt, krema, tereyağı ve tam yağlı peynirden, içeriğindeki izoflavon adlı kimyasal, kadınlık hormonu östrojene benzer bir etki yaratarak sperm volümünü (miktarı), sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini olumsuz yönde etkilediği için soyadan, uzak durun.
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