‘Her yerim ağrıyor’ diyorsanız dikkat! Kadın düşmanı Fibromiyalji (Sağlık haberleri)

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji günümüzde pek çok kişiyi etliliyor. Kesin tanı konulmasının oldukça zor olduğu bu hastalık daha çok mükemmeliyetçi kadınlar ve işkoliklerde görülüyor. Liv Hospital Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek bilmeyen tutulmalara neden olduğunu söylüyor. Hemen her yaşta görülebilen bu hastalığın tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin maddelerini yerine koyan antidepresanların kullanımı önem taşır. Ayrıca boyun, omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Uygulama bir kez yapılıyor ve ortalama 6 ay ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve sırt ağrıları azalıyor.

DERTLERE DEVA KESTANE

Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden kestane, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum içeren kestanenin kanserle savaştığını ve kalp hastalıklarından koruduğunu söylüyor. "Kestane diş sağlığı, kemikler ve kan dolaşımı için oldukça yararlıdır. Üç adet büyük boy kestane ortalama bir dilim ekmeğe eşdeğer kaloriye sahiptir. Bu nedenle tüketimine özellikle şeker hastaları özen göstermeli, kan şekeri ve insülin takiplerine göre ayarlanan özel bir diyette kontrollü tüketmeleri sağlanmalıdır" diyor.

ŞİFA DEPOSU PIRASA

Vitamin deposu pırasa, kemik sağlığını destekler. Vücuda enerji verir. Toksinleri temizler. Mesane hastalıklarından korur.

KANSERE HAŞHAŞ

Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalbi korur.

KEMİKLERE TAHİN GÜCÜ

Susam tohumunun ezilmesiyle elde edilen tahin, kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Hafızayı güçlendirir.

ALZHEIMER'IN İLACI KÖRİ

Yemeklere lezzet katan köri, eklem iltihaplarına iyi gelir. Alzheimer'ı engeller. Reflüye karşı korur. Prostat kanseriyle savaşır.