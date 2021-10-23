Pizza, cips ve mısır gevreği karaciğer yağlanmasına yol açıyor

Kilo artışı, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Dr. Tuba Kayan Tapan, yağlanmayı engelleyen besin ve içecekler hakkında bilgiler aktarıyor: Basit şeker içeren tatlı, gofret, bisküvi gibi birçok ürünün içerisinde glikoz, fruktoz veya mısır şurubu gibi tatlandırıcılar veya şeker bulunmaktadır. Fazla miktarda alındığında, insülin direnci ortaya çıkmaktadır. Yağlanmanın başlangıcı oluşmaktadır. Beyaz undan yapılmış yiyecekler de aynı şeker içeren yiyecekler gibi karaciğer yağlanmasını artırmaktadır. Kompleks karbonhidratları tercih etmek, hem ağırlık kontrolünü sağlamakta, hem de karaciğeri basit şeker gibi yormamaktadır.







YATAĞA TELEFONLA GİRMEYİN

Düzenli ve kaliteli uyku, güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli koşullardan birini oluşturuyor. Dr. Fadime Tülücü, "Kötü uyku kalitesi, tansiyon ve şeker dengesini bozuyor. Hastalıkları çağırıyor. Melatonin üretimi gece 23.00 ile 02.00 saatleri arasında en üst seviyeye çıkıyor. Bu saatlerde uykuda olmaya özen gösterilmeli" diyor. Gece uykusunu olumsuz etkileyen faktörleri sıralıyor: Yatağa teknolojik aletlerle girmeyin. Yatak odanızın uygun loşlukta, ısıda ve sessizlikte olmasını sağlayın. Akşam saatlerinde alkol ve kafeinden uzak durun.