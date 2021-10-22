Sarışın düşmanı osteoporoz

Halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporoz, kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına geliyor. Kemik erimesinin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığına dikkat çeken Op. Dr. Burçin Karakuş Hatipoğlu, osteoporoza ilişkin merak edilenleri anlatıyor:
AŞIRI KAHVE TETİKLER
Osteoporozun risk faktörlerinin başında cinsiyet geliyor. Kadınlar yaşam boyu kemik kütlelerinin %40-50'sini, erkekler ise %20-30'unu kaybederler. Beyaz veya Asya kökenli, sarışın mavi gözlü, ince ciltli, minyon tipli olma, ailede osteoporoz öyküsü bulunanlar, geç veya düzensiz adet görme, erken menopoz, beslenme durumu, aşırı alkol, kahve ve tuz tüketimi, sigara kullanımı risk faktörleri arasındadır.
ÇARPIK DURUŞ GÖRÜLÜR
Tanısı kemik yoğunluğunun ölçülmesi ile konur. Bunun için birçok teknik bulunsa da en çok kullanılan yöntem DEXA'dır. Kliniği kemik direncinin düşmesine bağlı ortaya çıkan kırıklar ile seyreder. Osteoporozun ilerlemesi durumunda hastalarda omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları, kemiklerin eğrilmesine bağlı olarak boy kısalması, kamburlaşma, çarpık duruş, basit hareketlerde bile ortaya çıkabilen kırılma ve çatlamalar görülüyor.
YOĞUNLUK TESTLERİ YAPTIRIN
Belirtiler ancak osteoporozun ileri seviyelere ulaştığı ve kemik hasarlarının oluşmaya başladığı dönemlerde kendini gösterebiliyor. Hastalığın bu aşamaya geldikten sonra kemiklerde oluşan hasar geri döndürülemiyor. Beslenme düzenine dikkat etmek ve düzenli olarak spor yapmak gerekiyor. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar hekimlerinin önereceği aralıklar ile kemik yoğunluğuna ilişkin tarama testlerini yaptırmalı.
50 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT
50 yaşın üstündeki her 3 kadından birinde ve her 5 erkeğin birinde osteoporoz görülüyor.