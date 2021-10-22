Sarışın düşmanı osteoporoz





YOĞUNLUK TESTLERİ YAPTIRIN

Belirtiler ancak osteoporozun ileri seviyelere ulaştığı ve kemik hasarlarının oluşmaya başladığı dönemlerde kendini gösterebiliyor. Hastalığın bu aşamaya geldikten sonra kemiklerde oluşan hasar geri döndürülemiyor. Beslenme düzenine dikkat etmek ve düzenli olarak spor yapmak gerekiyor. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar hekimlerinin önereceği aralıklar ile kemik yoğunluğuna ilişkin tarama testlerini yaptırmalı.

50 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

50 yaşın üstündeki her 3 kadından birinde ve her 5 erkeğin birinde osteoporoz görülüyor.