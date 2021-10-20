Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak





18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 966 bin 932, 2'nci dozda 47 milyon 585 bin 869 ve 3'üncü dozda 10 milyon 892 bin 702 olmak üzere toplam 114 milyon 425 bin 692 aşı uygulandı.