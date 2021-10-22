Ceviz kefir gribi bitir! Gripten korunmanın yolları nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte grip, kendini göstermeye başlıyor.



Doç. Dr. Aygül Çelik, korunmanın yolları hakkında bilgi veriyor:



Düzenli uyku ve dengeli beslenme hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hastalıklara karşı kalkan oluyor. El sıkışma, öpüşme gibi bulaşma riski taşıyan davranışlardan uzak durun. Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, kefir, mandalina gibi besinleri tüketin. Haftada 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmesi de bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor.



DİKKAT EKSİKLİĞİ YETENEĞİ SINIRLAR

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda daha çok gözlense de bilinenin aksine erişkin çağlarda daha çok görülüyor. Dr. Seçil Özoğlu Turhan, "Bozukluk, kişinin zeka ve yetenekten yoksun olduğu anlamına gelmez ancak üzerinde durulmazsa kişinin zekasını ve yeteneklerini sabote edebilir. Tedavi edilmeyen dikkat ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde hayatları olumsuz etkilenmektedir" diye konuşuyor.

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor. Kan basıncını düzenliyor. Dolaşım sistemine destek oluyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.



MAŞ FASULYE FELCİ ÖNLER

Maş fasulyesi, kalp krizi ve felç risklerini azaltıyor. Vücudun kan dengesini koruyor. Soğuk havalarda soğuk algınlığına karşı savaşıyor.