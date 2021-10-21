Sağlıksız beslenme hayatımızı mahvediyor ömrümüzü kısaltıyor (Sağlık haberleri)

Sağlıksız beslenme hayatımızı mahvediyor. Ömrümüzü kısaltıyor. En büyük zararı ise beyin görüyor. Beyne zarar veren yiyecekler ise şöyle sıralanıyor:

ANTRİKOT: 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Bu yağlar Alzheimer riskini artırıyor.

İŞLENMİŞ PROTEİNLER: Sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinler, damarlara ve beyine zarar verir.

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ: Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep oluyor. Ayrıca hafızayı zayıflatıyor.

ALKOL: Alkol karaciğeri iflas ettirir ve beyni tüketir. Sağlıklı düşünme yeteneğini ve hafızayı da bitirir.

DEPRESYONA SARI ŞİFA: İĞDE

Doğadaki tek Omega-7 kaynağı yabani iğde meyvesi, Doğu Asya, Çin, Tibet tıbbı ve Antik Yunan'da iyileştirici özelliği nedeniyle ilaç olarak kullanılıyor. Uzm. Dr. Yegane Özcan, sarı şifanın mucize faydalarını anlatıyor: Düzenli tüketimi serotonin üretimini artırarak depresif ruh halini düzenliyor. Antiviral ve bağışıklık sistemi güçlendirici özelliğinin yanı sıra gribal enfeksiyon tedavisinde kullanılıyor. Yara iyileşmesini destekliyor. Dokuları güçlendirmekle kalmayıp metabolizmayı da dengeliyor. Yaşlılığa bağlı hastalıklarla savaşıyor. Embriyo ve fetüsün gelişimine katkıda bulunuyor.

BACAKLAR DOPAMİNE BAĞLI

Hem genetik hem de farklı hastalıkların neden olduğu huzursuz bacaklar sendromunun tanısı, klinik görüşme ile koyuluyor. Bu nedenle hastanın ifadelerinde eksiklik olduğu takdirde yanlış tanılar konulabiliyor. Dr. Gökçer Akar Öztürk, "Hastalık hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmıyor. Demir tedavisinin, hastalığın tedavisinde yeri çok mühim. Çünkü hastalık sebebini bilmediğimiz bir şekilde gece dopamin yetersizliği sonucu ortaya çıkıyor" diyor.

BİR SUSAM AŞK

Böreklerin, çöreklerin ve simitlerin vazgeçilmezi olan susam, vücuda enerji veriyor. Cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde kan akışının hızlandırarak ereksiyon problemini gideriyor. Cinsel hormonları uyarıp arzuları kamçılıyor. Çiftlerin performansını artırıyor.

BASURA YER ELMASI

Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. İdrar söktürüyor. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı savaşıyor. Basuru bitiriyor. Kolesterolü dengeliyor.

DİŞ AĞRISINA TARHUN

Tarhun, diş ağrısını dindiriyor. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltıyor. Uykusuzluğa yardımcı oluyor. Sindirim problemlerini tedavi ediyor. Kansızlığı önlüyor.