Günde ortalama 7000 adım yürüyenler daha çok yaşar (Sağlık haberleri)

ABD'nin Massachusetts Üniversitesi öncülüğünde yapılan 11 yıllık bir araştırmaya göre günde ortalama 7000 adım yürüyenlerin, daha az yürüyenlere göre ölme riski %50 ila %70 daha düşük çıktığı belirlendi. Bulgulara göre adım yoğunluğu veya dakikadaki adım sayısının ölme riskini etkilemediği vurgulandı. Araştırmayı yapan uzmanlar, "Kan basıncı iyileşir. Kilo verirsiniz. Kalp hastalığı riski azalır. Spor merkezlerine gitmeye ya da pahalı aletler almaya gerek yok" diyor.

DEMANSA KASKLI ÇÖZÜM

İngiltere'nin Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kızılötesi ışıkla hasta tarafından giyilen özel olarak tasarlanmış bir kask kullanılarak hafıza, motor işlevi ve işlem becerilerinde iyileştirmeler tespit etti. 45 yaş üstü kişilerde denenen çalışmada hastalar, bir ay boyunca günde iki kez 6 dakika kask taktı. Kızılötesi ışık, beyinlere 1068 nanometre dalga boyunda ışınlandı. Araştırmanın demanslı hastalar için umut verici olduğu açıklandı.

ENFEKSİYONA KARŞI SOĞAN

Soğan, sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden oluyor. Vücuda direnç veriyor. Diyabet düzeyini dengeliyor. Enfeksiyon oluşumunu engelliyor. Kalp krize karşı savaşıyor. Beyni çalıştırıyor.