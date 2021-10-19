Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısı için tarih verdi

''ÜÇÜNCÜ DOZ ENFEKSİYONUN TAMAMEN ÖNÜNE GEÇECEK''

Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı. Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının halihazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.