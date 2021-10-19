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    Meme kanseri erkeklerin de düşmanı! (Sağlık haberleri)

    Meme kanseri dendiğinde akıllara hemen 'kadın hastalığı' geliyor. Ancak bu hastalık yalnızca kadınları değil erkekleri de tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Akıncı, erkeklerde görülen meme kanserinin çok daha tehlikeli olduğunu söylüyor.

    Erkeklerin de düşmanı

    Meme kanseri dendiğinde akıllara hemen 'kadın hastalığı' geliyor. Ancak bu hastalık yalnızca kadınları değil erkekleri de tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Akıncı, erkeklerde görülen meme kanserinin çok daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu hastalığın erkeklerde de genetik geçiş gösterdiğini belirten Doç. Dr. Akıncı, sözlerine şöyle devam ediyor: Ailesinde anne, hala, teyze, kız kardeşinde meme kanseri olan erkeklerde risk artıyor. Erkeklerin de meme başında akıntı, kaşıntı veya ağrısız bir kitle, anormal bir büyüme durumunda mutlaka doktora başvurması gerekiyor.

    DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKER
    Bugünlerde hemen herkes saç dökülmesinden şikayet ediyor. Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, kadınlarda saç dökülmesinin diyet, çok hızlı kilo kayıpları, demir, D vitamini, B12 vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklandığını söylüyor. Tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Önce saçın dökülme miktarı ve seyrekliğine bakılıyor. Vitamin eksikliğine bağlı olarak bir dökülme varsa buna yönelik tedavi uygulanıyor.

    YABANA ATMAYIN
    Antioksidan deposu yaban mersini, kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. Kemik sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Alzheimer'a karşı korur.

    KALBE ENGİNAR
    Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kansere karşı korur. Kolesterolü düşürür.

    KANSERE SUMAK
    Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler.

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    Haberler Sağlık Meme kanseri erkeklerin de düşmanı! (Sağlık haberleri)
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