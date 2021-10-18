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    Yumurtalık kisti karın ağrıtır

    Yumurtalık kistleri genellikle doğurgan dönemdeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Çoğu zaman fark edilmeden sinsice büyüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün düzenli takibin önemine değiniyor.

    Yumurtalık kisti karın ağrıtır

    Yumurtalık kistleri genellikle doğurgan dönemdeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Çoğu zaman fark edilmeden sinsice büyüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün düzenli takibin önemine değiniyor.

    KABIZLIK DA GÖRÜLÜR
    Yumurtalık kistleri, daha çok adet düzensizliği, idrar yolu ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi şikayetlere yol açıyor. Kist çok fazla büyümüşse dışkılama esnasında sancı ya da dışkılayamama (kabızlık) sorunlarına neden oluyor. Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, "MR ve kan testleri tanıya yardımcı olur. Kesin tanı cerrahi sonucu patolojik incelenme ile konur. Over kistinin katı halde olması, menopoza geçiş olmadan ortaya çıkması, 6 cm üstü büyüklüğe erişmesi, kötü huylu gelişim göstermesi durumunda kiste cerrahi müdahalede bulunulur.

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    Haberler Sağlık Yumurtalık kisti karın ağrıtır
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