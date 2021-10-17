Migren aileden miras | (Sağlık haberleri)

Başın genellikle tek tarafında görülen, saatler süren zonklayıcı ağrı, migreni işaret ediyor. Günümüzde her 4 kadından birini tehdit eden bu hastalık ataklar halinde ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, migrenin genetik geçiş gösterdiğini söylüyor. Anne veya babada migren olması durumunda çocukların da risk taşıdığını belirtiyor. "Yapılan çalışmalar da CACNA1A, ATP1A2, SCN1A, ve PRRT2 gibi genlerde meydana gelen mutasyonların migrenle ilişkili olduğunu gösterir" bilgisini veriyor. Tedavi seçenekleri hakkında şu bilgileri veriyor: Tedaviyi ilaç tedavisi, migren botoksu ve migren aşısı olmak üzere başlıca 3 gruba ayırabiliriz. Hastaların her gün ağrı kesici alması mide ve bağırsak sistemleri için zararlı olabildiği gibi böbrekler için de uygun değildir. Bu yüzden öncelikle ağrının önlenmesi gerekiyor. Bir ayda 10-15 gün ağrı yaşayan bir hasta kronik migren hastasına, günlük ilaç tedavisi uygulanır. Haftada bir ağrısı olan hastaların yalnızca ağrı olduğu gün ilaç alması önerilir.

TEHLİKE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE

Katarakt, sarı nokta hastalığı ve glokom... Bu hastalıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatma Işıl Sözen Delil, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Katarakta değinen Op. Dr. Delil, "Katarakt yavaş gelişir. Sağlıklı beslenme düzenini benimseyerek katarakt riskini aza indirebilirsiniz" diyor. Sarı noktayla ilgiliyse "Sigara kullanımından uzak durmak, hareketli yaşamı benimsemek sarı noktadan korur" bilgisini veriyor. 40'lı yaşlardan sonra görülen göz tansiyonuyla ilgili de şunları söylüyor: Glokom, erken fark edilmediğinde körlüğe neden olur. Düzenli kontrolleri aksatmayın.

ÇOK GÜZELSİN SİRKE

Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltte siyah noktaları engelliyor.

SEDEFE YAĞ ÇEK!

En yaygın cilt rahatsızlıklarından sedef, neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Bu hastalıkla mücadelede ilaçlar kadar öz yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor:

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Sedef ağrısını hafifletir.

HİNT YAĞI: Kuruyan cildi nemlendirir.

LAVANTA: Antibakteriyeldir. Cilt üzerinde kaşıntıyı azaltır.

SARDUNYA: İltihabı azaltır.

NANE: Kkaşıntı ve ağrıyı azaltır.

ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Sedefin yol açtığı kızarıklığı azaltır.

KEMİKLERE HURMA

Bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Bol liflidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı önler.Kemikleri korur.

TANSİYONA MANDALİNA

C vitamini deposu mandalina, vücut direncini artırır. Hücreleri onarır. Akciğer, meme, kolon ve mide kanserinden korur. Tok tutar ve obeziteyle savaşır. Tansiyonu dengeler. Kemik erimesini önler. Demir eksikliğini bitirir.

HAZIMSIZLIĞA TARÇIN

Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. Diyabetle mücadele eder. Şeker hastalığından korur. Kalp hastalıklarını önler. Kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelir.