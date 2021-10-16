Mevsim geçişlerine dikkat edin! (Sağlık haberleri)

Mevsim değişikleri, bağışıklık sistemi üzerinde etkisini gösteriyor. Bu aylarda dengeli beslenip, egzersiz yaparak bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek gerekiyor. Diyetisyen Tuğba Küçük, "C vitamini açısından oldukça zengin olan portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller, bağışıklık sisteminizi güçlenmesine yardımcı olacaktır. Ispanak, brokoli, kabak, enginar gibi yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve antioksidan içerikleri oldukça yüksektir" diyor.

TÜMÖR AVCISI KENEVİR YAĞI

İngiliztere'de 80 yaşındaki bir kadın, üç yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra günde iki ya da üç kez kenevir yağı aldı. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiyi içerebilen standart NHS tedavisinin azalmasına rağmen tümör yüzde 75 oranında azaldı. Doktorlar, şaştı kaldı. Araştırmalarını artık kenevir yağı üzerine yoğunlaştırma kararı aldı. Kenevir yağı, ağrı, kaygı ve uyku bozukluğuna iyi geldiği biliniyor.

AHUDUDU KANSERLE SAVAŞIR

Rengi ve kokusuyla büyüleyen ahududu, kalp krizi riskini azaltıyor. Göz sağlığını destekliyor. Kanserle savaşmaya yardımcı oluyor. Cildi onarıyor. Tokluk hissi sağlıyor. Kilo verdiriyor.