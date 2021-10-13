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    Lahana-ıspanak gözleri korusak

    Göz sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sizler için derledik. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve diğer sağlık haberleri...

    Lahana-ıspanak gözleri korusak

    DR. İbrahim Şahbaz, göz sağlığı için tüketilmesi gereken besin gruplarına dikkat çekiyor: Yeşil sebzeler, iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı oluyor. Bu besinler lahana ve ıspanakta bol miktarda bulunuyor. Mineral çinko ise retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor ve gözleri ışığın zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Fasulye, börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

    BRONŞİTE İNCİR
    İncir,     kalp ve damar sağlığını koruyor. Alzheimer riskini ortadan kaldırıyor. Saç ve cilt sağlığına fayda sağlıyor. Astım ve bronşite iyi geliyor.

    GEBELERE NOHUT
    Nohut, iltihapla savaşıyor. Saç dökülmesini engelliyor. Göz sağlığını artırıyor. Ciltteki kırışıklıkları önlüyor. Hamileler için mucize etki gösteriyor.

    DEPRESYONA ADA ÇAYI
    Ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız hastalıklarını önlüyor.

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