Lahana-ıspanak gözleri korusak

DR. İbrahim Şahbaz, göz sağlığı için tüketilmesi gereken besin gruplarına dikkat çekiyor: Yeşil sebzeler, iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı oluyor. Bu besinler lahana ve ıspanakta bol miktarda bulunuyor. Mineral çinko ise retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor ve gözleri ışığın zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Fasulye, börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

BRONŞİTE İNCİR

İncir, kalp ve damar sağlığını koruyor. Alzheimer riskini ortadan kaldırıyor. Saç ve cilt sağlığına fayda sağlıyor. Astım ve bronşite iyi geliyor.



GEBELERE NOHUT

Nohut, iltihapla savaşıyor. Saç dökülmesini engelliyor. Göz sağlığını artırıyor. Ciltteki kırışıklıkları önlüyor. Hamileler için mucize etki gösteriyor.



DEPRESYONA ADA ÇAYI

Ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız hastalıklarını önlüyor.