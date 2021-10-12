Elma sirkesi ile gargara yapın! Üst solunum yolu enfeksiyonları, boğazları vuruyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, bakteri ile virüslerin boğaz ağrısına yol açtığını açıkladı. Ağrıyı hafifletmenin kurallarını ise şöyle anlattı:

ELMA SİRKESİ: Asidik yapısıyla boğazdaki mukusun parçalanmasına katkıda bulunarak, bakterilerin yayılmasını önleyebiliyor. Boğazınız ağrıdığında birkaç gün, sabah akşam gargara uygulaması şeklinde yapabilirsiniz. Ancak dikkat! Gereğinden fazla yapıldığında, yutulmasıyla birlikte mide mukozasında hasara ve ülsere, diş minesinde zayıflamaya neden olabiliyor.

BAL: İçeriğindeki bağışıklığı artırıcı (propolis gibi) maddeler sayesinde enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin çoğalmalarını yavaşlatabiliyor.

LİMON SUYU: C vitamini ve antioksidan içeren limon suyu enfeksiyona karşı direnci artırıyor. Bunun yanı sıra tükürük miktarını çoğaltarak mukoza zarlarının nemli kalmasını sağlıyor.

SU İÇİN: Bol sıvı tüketmek ise bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önleyebiliyor. Boğazın daima nemli kalması için suyu sık ve yudum yudum içmeye dikkat edin.

KAFEİN VE ALKOL: Boğaz ağrısından yakındığınızda kafein ve alkol içeren içeceklerden kaçının. Çünkü bu içecekler vücuttan su atılımına, bunun sonucunda da ağrısının artmasına neden oluyor.