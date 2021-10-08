Uzmanlar, tehlikeye karşı uyarıyor: Kanser şeker sever

Çağın kabusu olan kanserin adını bile duymak, korkutuyor. Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konuluyor. Obezitenin artması, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler, kanser riskini arttırıyor. Beslenme alışkanlığı ise kanserden korunmada hayati rol oynuyor.