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    Uzmanlar, tehlikeye karşı uyarıyor: Kanser şeker sever

    Yıllık şeker tüketimi, gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, tehlikeye karşı uyarıyor: Aşırı şeker, kanser hücrelerini besliyor. Hastalık riskini yüzde 50 oranında arttırıyor...

    Kanser şeker sever

    Çağın kabusu olan kanserin adını bile duymak, korkutuyor. Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konuluyor. Obezitenin artması, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler, kanser riskini arttırıyor. Beslenme alışkanlığı ise kanserden korunmada hayati rol oynuyor.

    Bilimsel yayınlar, sağlıklı beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin çeşitli kanser türlerini yüzde 40-70 oranında önleyebileceğini gösteriyor. Kanserden korunmak için sağlıklı vücut ağırlığına sahip olmanın yanı sıra, koruyucu fitokimyasal içeren sebze ve meyveler ile sağlıklı tahılları düzenli tüketmek ve doymamış yağ asitleri içeren faydalı yağ kaynaklarını tercih etmek gerekiyor.

    TÜKETİM ÇILGINLIĞI
    Kötü beslenme, kansere davetiye çıkarıyor.

        "Tehlikeli" gıdaların başında şeker geliyor. Amerikalı uzmanlar, şeker tüketimiyle kanser arasında bağlantı olduğunu vurguluyor ve ekliyor: "1960'lı yıllarda bir kişinin şeker tüketimi yıllık 5 kiloydu. Ancak günümüzde bu rakam 70 kiloyu aştı. Şeker kanser riskini yüzde 50 arttırıyor."

        ZİNCİRLEME TEHLİKE
        Şeker, kanser hücreleri besliyor ve kanser hücrelerinin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Kişinin fazla tükettiği şeker, bel çevresinde yağlanmaya sebep oluyor ve kansere zemin hazırlıyor. Şeker ihtiyacının sebze ve meyvelerden karşılanması öneriliyor. Şeker, kanserin dışında kalp, diyabet ve obeziteyi de tetikliyor.

        BUNLARI TÜKETİN
        Sarımsak:         Soğan ve sarımsağın içeriğinde bulunan vitaminler, kanser oluşumunu önler.

        Elma: İçeriğindeki 'kuarsetin', güçlü bir kanser koruyucu olarak biliniyor.

            Üzüm: Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan 'resveratrol', kanserli hücreleri öldürüyor.

            Domates: Domates ve karpuz gibi kırmızı besinlerin içeriğinde olan 'likopen', kansere karşı koruyor.

            Portakal: C vitamini içeriğiyle kanserle mücadele ediyor.

            Ispanak: Demir deposu ıspanak, kanseri önlüyor.
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