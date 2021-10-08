Uzmanlar, tehlikeye karşı uyarıyor: Kanser şeker sever

Çağın kabusu olan kanserin adını bile duymak, korkutuyor. Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konuluyor. Obezitenin artması, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler, kanser riskini arttırıyor. Beslenme alışkanlığı ise kanserden korunmada hayati rol oynuyor.
Bilimsel yayınlar, sağlıklı beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin çeşitli kanser türlerini yüzde 40-70 oranında önleyebileceğini gösteriyor. Kanserden korunmak için sağlıklı vücut ağırlığına sahip olmanın yanı sıra, koruyucu fitokimyasal içeren sebze ve meyveler ile sağlıklı tahılları düzenli tüketmek ve doymamış yağ asitleri içeren faydalı yağ kaynaklarını tercih etmek gerekiyor.
TÜKETİM ÇILGINLIĞI
Kötü beslenme, kansere davetiye çıkarıyor.