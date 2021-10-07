Pfizer'dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...
BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer aşının 5 ila 12 yaş grubuna da yapılabilmesini sağlayacak acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...
07.10.2021 18:35
- Son Güncelleme: 07.10.2021 18:36
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısı için beklenen adımı attı.
Şirket yaptığı resmi açıklamada aşının 5 - 11 yaş grubundaki çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Der Spiegel dergisine konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara Koronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vermişti.