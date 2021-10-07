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Haberler Dünya Pfizer'dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

Pfizer'dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer aşının 5 ila 12 yaş grubuna da yapılabilmesini sağlayacak acil kullanım onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...

07.10.2021 18:35 - Son Güncelleme: 07.10.2021 18:36
Pfizer’dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısı için beklenen adımı attı.

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Pfizer’dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

Şirket yaptığı resmi açıklamada aşının 5 - 11 yaş grubundaki çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.

Pfizer’dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, FDA'nın başvuruyu ay sonunda inceleneceğini söyledi.

Pfizer’dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

Geçtiğimiz haftalarda Der Spiegel dergisine konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara Koronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vermişti.

Pfizer’dan flaş koronavirüs aşısı hamlesi! 5-12 yaş grubu için acil kullanım onayı...

Türeci, bu yaş grubu için Avrupa dahil olmak üzere Aşı onayı isteyeceklerini belirtmişti.

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