Serebral palside erkenden takip çok önemli (Sağlık haberleri)

Doç. Dr. Yasemin Topçu, hareket ve duruş bozukluğuyla karakterize olan serebral palsinin küçük yaşta ortaya çıktığını söylüyor. Topçu, "Serebral palsi ilerleyici bir hastalık değildir. Gebelik süreci, doğum sırası ve doğum sonrası özellikle ilk 3 yaştaki dönemde herhangi bir nedenle beyinde oluşan hasarla serebral palsi meydana geliyor. Çocuklarda serebral palsi bulguları farklı aylarda, farklı yaşlarda, farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Bu durumdaki çocukların düzenli takip edilmesi gerekiyor" diyor.

AĞIZ YARASINA FESLEĞEN

Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

EKLEM AĞRISINA HAVLICAN

Havlıcan, romatizma ve eklem ağrılarını en aza indirir. Ödem söktürücü etkiler göstererek vücutta ödeme bağlı oluşan şişkinliklerin yok olmasını sağlar. İdrar söktürücü bir etki oluşturur.

ANASON BULANTIYI ÖNLER

Kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır.