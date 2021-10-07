Grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere dikkat! (Sağlık haberleri)

Geçen yıl Coronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düştü. Prof. Dr. Uğur Bilge, kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtiyor. Bilge, grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzer ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek oldukça zor. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. Hijyen tedbirlerine eskisinden daha fazla uyulmalı. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz" diyor.
MANDALİNA AŞKA DOYMA
C vitamini deposu mandalina, yalnızca gribe iyi gelmiyor, aynı zamanda erkeklerin sperm kalitesini de artırıyor. Enerji vererek cinsel hayatı olumlu yönde etkiliyor. Kötü kolesterolün yükselmesini engelleyen mandalina, kalp sağlığını koruyor ve damar tıkanıklığını önlüyor. Mandalina yüksek lif oranı sayesinde hem uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Hem de sindirim sistemini hareketlendirdiği için fazlalıkların dışkı yolu ile atılmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmelerini azaltıyor.
DİYABETE CENNET HURMASI
Vitamin ve mineral deposu cennet hurması, şifa saçıyor. Zengin lif içeriği ile tok tutuyor. Şeker hastalarının yaşadığı açlık hissini bastırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Tüm kanser türlerine savaş açıyor. Tansiyonu dengeliyor. Yaşlılık lekeleri ve kırışıklığı gideriyor. Alzheimerdan koruyor.