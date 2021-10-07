Grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere dikkat! (Sağlık haberleri)

Geçen yıl Coronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düştü. Prof. Dr. Uğur Bilge, kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtiyor. Bilge, grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzer ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek oldukça zor. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. Hijyen tedbirlerine eskisinden daha fazla uyulmalı. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz" diyor.