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    Grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere dikkat! (Sağlık haberleri)

    Geçen yıl Coronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düştü. Prof. Dr. Uğur Bilge, kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtiyor.

    Grip daha kötü geçecek

    Geçen yıl Coronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düştü. Prof. Dr. Uğur Bilge, kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtiyor. Bilge, grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzer ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek oldukça zor. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. Hijyen tedbirlerine eskisinden daha fazla uyulmalı. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz" diyor.

    MANDALİNA AŞKA DOYMA
    C vitamini deposu mandalina, yalnızca gribe iyi gelmiyor, aynı zamanda erkeklerin sperm kalitesini de artırıyor. Enerji vererek cinsel hayatı olumlu yönde etkiliyor. Kötü kolesterolün yükselmesini engelleyen mandalina, kalp sağlığını koruyor ve damar tıkanıklığını önlüyor. Mandalina yüksek lif oranı sayesinde hem uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Hem de sindirim sistemini hareketlendirdiği için fazlalıkların dışkı yolu ile atılmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmelerini azaltıyor.

    DİYABETE CENNET HURMASI
    Vitamin ve mineral deposu cennet hurması, şifa saçıyor. Zengin lif içeriği ile tok tutuyor. Şeker hastalarının yaşadığı açlık hissini bastırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Tüm kanser türlerine savaş açıyor. Tansiyonu dengeliyor. Yaşlılık lekeleri ve kırışıklığı gideriyor. Alzheimerdan koruyor.

        SIRRI KAJU
        Sevilen kuruyemişlerden kaju fıstığı, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Kansızlığı gidermeye yardımcıdır. İçeriğindeki çinko, çocukların gelişimini destekler.

        ANNE SÜTÜ
        Anne sütü, içeriği sayesinde yaşamın ilk altı ayında bebeğin tüm beslenme ve fizyolojik ihtiyaçlarını tek başına karşılayabiliyor. Anne sütünün faydaları sadece alındığı dönemde değil hayat boyu devam ediyor. Dr. Mehmet Kuşku, "Anne sütü, bebeklerde orta kulak iltihabı ve ishal sorunlarında düşüşe yol açıyor. Yetişkinlikte de diyabet, obezite, alerji, kansere daha az yakalanmayı sağlıyor" diyor.

        KALP DOSTU ADAÇAYI
        Adaçayı, kolesterolü dengeliyor. Kalp-damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini önlüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı şikayetlerini en aza indiriyor. Öksürüğü kesiyor.

            KANSERE KARŞI TURP
            Kırmızı lahana, antioksidan etkisi ile kanserden koruyor. Turp, bağışıklığı güçlendiriyor. Kırmızı biber, hücreleri yeniliyor. Domates ise kanserli hücreleri küçültüyor.

            KATARAKTA LAHANA
            Kapuskası ve dolmasıyla ağızları tatlandıran beyaz lahana, kanserden koruyor. Yaşlılığa bağlı katarakt ve sarı nokta hastalıklarını engelliyor. Karaciğeri ve kemikleri güçlendiriyor.

            KRAMPLARA KAKULE
            Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler.
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            Haberler Sağlık Grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere dikkat! (Sağlık haberleri)
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