65 yaş ve üzerindeki kişilere ücretsiz grip aşısı! SGK resmen açıkladı

Bazı kronik hastalık taşıyanlar, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.
GRİP AŞISI ÜCRETİ 85,12 TL
Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor. Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.