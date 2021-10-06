Meme kanserine balık darbesi (Sağlık haberleri)

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin de güçlü olması gerektiğini söylüyor. "Her gün süt ve yoğurt yiyin. Balık, yumurta sarısı ve tereyağı gibi besinler de kanserden korur" diyor.

BAĞIRSAK DOSTU TURŞU

Düzensiz beslenmek, bağırsak sağlığını bozuyor. Evde yapılan doğal ve probiyotik zengini turşu ise bağırsaklara güç veriyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, turşu, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların bağırsak florasını yenilediğini ve hazmı kolaylaştırdığını söylüyor. Bu besinlerin akşam yemeklerinde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

SİRKE GÜZELLİĞİ

Elma sirkesi, yemeklerde, salata soslarında ve gıdaların saklanmasında koruyucu madde olarak kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Yüzdeki sivilce ve akne oluşumunu engelliyor. Kan şekerini düşürüyor. Tokluk hissi veriyor. Zayıflatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. Kansere karşı koruyor. Migren ağrısını hafifletiyor.

KELLİĞİN İLACI SANDAL AĞACI

Hindistan'ın dağlık bölgelerinde yetişen sandal ağacından elde edilen yağ, faydalarıyla dikkat çekiyor. Cilt bakımında oldukça sık kullanılan bu yağ, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor. Ayrıca doğal bir balgam söktürücü özelliği taşıyor. Uykusuzluk, stres, gerginlik, depresyon gibi sorunları gideriyor. Ülseri önlüyor. Saçlara da büyük faydası bulunuyor. Özellikle saç dökülmesi ve kellik yaşayanların yardımına koşuyor. Yeni saç çıkmasını ve saçların sıklaşmasını sağlıyor. Saç tellerini nemlendirerek güçlendiriyor. Ancak solunum yetmezliği, astım ve karaciğer rahatsızlıkları bulunanların kullanmaması gerekiyor.

AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi geliyor. Göz sağlığını koruyor. Katarakt riskini düşürüyor. Saç dökülmesini azaltıyor.

KANSIZLIĞA ÇARE BAL

Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapıyor. Kanseri önlüyor. Vücuttaki mikropları öldürüyor. Enerji veriyor. Kansızlığı önlüyor.

PARKINSON'A TARÇIN SERP

Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendiriyor. Parkinson ve Alzheimer'dan koruyor. Şekeri düşürüyor.