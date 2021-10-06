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    İdrar kaçırma 50 yaş üstü kadınları olumsuz etkiliyor! Stresin sonu idrar kaçırma

    İdrar kaçırma, 65 yaş üstü kadınların yüzde 50’sinde görülüyor. Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, fazla kilolar ve stresin idrar kaçırma nedeni olduğunu söylüyor. İdrar kaçırma sorununun tedavisi var mı? İşte detaylar...

    Stresin sonu idrar kaçırma

    İdrar kaçırma, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sağlık problemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu durum, menopoz, obezite, depresyon, sigara kullanımı, çok sayıda normal doğum yapmış olmak gibi faktörlerle de gelişebiliyor.

    Depresyon, anksiyete, toplumdan soyutlanma, iş gücü kaybı, tekrarlayan genital mantar, selülit gibi yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, kadınlarda istemsiz idrar kaçırmanın kişiye özel tedavilerle ortadan kaldırılabileceğini belirtiyor. Önemli önerilerde bulunuyor:

    STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA:
    50 yaş altı kadınlarda daha sık görülen stres tipi idrar kaçırma; öksürme, hapşırma, gülme ve ıkınma gibi durumlarda istemsiz bir şekilde ortaya çıkabilir.

        TAŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA:
        Mesane kaslarının yeterince çalışmadığı veya mesane çıkışını daraltan tümör ya da taş varlığı gibi durumlarda görülen bir idrar kaçırma tipini ifade ediyor.

        SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA:
        İleri yaş kadınlarda daha fazla görülen bir idrar kaçırma tipidir. İdrara çok sıkışık hissetme ve acil idrar yapma isteği ile birlikte görülen bu tip idrar kaçırmaları mesane anormallikleri veya nörolojik hastalıklar sebep olabilir.

        SÜREKLİ İDRAR KAÇIRMA:
        Mesane veya alt üreme sistemi ameliyatlarına ya da kanser tedavisi sırasında uygulanan radyasyon tedavisine bağlı ortaya çıkan mesane ve vajen arasındaki anormal açıklıklardan (fistül) sürekli idrar gelebilir.

        6 HAFTADA KURTULUN
        İdrar kaçırmadan kişiye özgü planlanan tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkün olabilmektedir. Öncelikle hastanın yaşam şeklini değiştirmesi, alkol, sigaradan ve kafein gibi içeceklerden uzak durması, fazla kilolarından kurtulması, stres ve depresyon gibi olumsuz durumlardan kurtulması gerekir. Daha sonra ise hasta düzenli olarak pelvik taban kasları egzersizleri yaparak stres tipi idrar kaçırmadan kurtulabilir.

        CERRAHİ İŞLEM GEREKEBİLİR
        Daha hızlı ve etkili tedavi gerekliliği olan veya anatomik olarak müdahale gerektiren gibi durumlarda cerrahi seçenekler gündeme gelmektedir. Stres tipi kaçırmalar cerrahiden daha fazla fayda görürken, sıkışma veya karışık tip idrar kaçırmalarda aynı başarı elde edilemeyebilir.
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            Haberler Sağlık İdrar kaçırma 50 yaş üstü kadınları olumsuz etkiliyor! Stresin sonu idrar kaçırma
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