İdrar kaçırma 50 yaş üstü kadınları olumsuz etkiliyor! Stresin sonu idrar kaçırma

SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA:

İleri yaş kadınlarda daha fazla görülen bir idrar kaçırma tipidir. İdrara çok sıkışık hissetme ve acil idrar yapma isteği ile birlikte görülen bu tip idrar kaçırmaları mesane anormallikleri veya nörolojik hastalıklar sebep olabilir.

SÜREKLİ İDRAR KAÇIRMA:

Mesane veya alt üreme sistemi ameliyatlarına ya da kanser tedavisi sırasında uygulanan radyasyon tedavisine bağlı ortaya çıkan mesane ve vajen arasındaki anormal açıklıklardan (fistül) sürekli idrar gelebilir.