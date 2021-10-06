İdrar kaçırma 50 yaş üstü kadınları olumsuz etkiliyor! Stresin sonu idrar kaçırma

İdrar kaçırma, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sağlık problemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu durum, menopoz, obezite, depresyon, sigara kullanımı, çok sayıda normal doğum yapmış olmak gibi faktörlerle de gelişebiliyor.
Depresyon, anksiyete, toplumdan soyutlanma, iş gücü kaybı, tekrarlayan genital mantar, selülit gibi yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, kadınlarda istemsiz idrar kaçırmanın kişiye özel tedavilerle ortadan kaldırılabileceğini belirtiyor. Önemli önerilerde bulunuyor:
STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA:
50 yaş altı kadınlarda daha sık görülen stres tipi idrar kaçırma; öksürme, hapşırma, gülme ve ıkınma gibi durumlarda istemsiz bir şekilde ortaya çıkabilir.