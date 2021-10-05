7 adımda böbrekleri koru! Uzmanlar uyarıyor: Bol su için, egzersiz yapın, tuzu azaltın

Sağlıklı ve uzun bir ömrün yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Böbrekler, ağız yoluyla alınan gıdaların sindirilmesi sonucu oluşan zararlı ve atıl maddelerin idrar yoluyla süzülerek boşaltılmasını sağlıyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki minerallerin ve suyun dengesini sağlıyor. Salgıladığı hormonlar ile tansiyonu dengeliyor. Güneşten alınan D vitaminini vücutta kullanılır hale getiriyor.
KISIRLIĞA NEDEN OLUR
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek fonksiyonlarında bozulmanın vücutta hipertansiyon, kalp yetmezliği, kansızlık, kemik ve mineral bozuklukları ve kısırlığa yol açtığını söylüyor. Böbrek sağlığı için alınması gereken 7 önlemi sıralıyor:
1- SIVI ALIMINA DİKKAT:
Avusturalya'da yapılan araştırma göre yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığından koruyor. Bu nedenle günde 1.5-2 litre su içilmesi gerekiyor.