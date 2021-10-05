7 adımda böbrekleri koru! Uzmanlar uyarıyor: Bol su için, egzersiz yapın, tuzu azaltın

6- SİGARADAN UZAK DURUN:

Sigara böbrek kan akımının azalmasına sebep oluyor. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamıyor ve atık maddeler vücutta birikiyor. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri daha sık görülüyor.

7- İLAÇLARDA FAYDA ARAMAYIN:

Çoğu zaman şifa olarak kullanılan ilaçlar, yaşamsal organlara hasar verebiliyor. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar kullanılmaması gerekiyor. Düzensiz ve fazla kullanımı, böbrek hasarına yol açabiliyor.