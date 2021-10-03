Vertigo, hayatı kabusa çeviriyor! Sırrı bol su içmekte | Vertigo hastalığı nedir?

Nörolojik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. Zaman zaman hayatı tehdit ediyor. En sık görülen sinir sistemi hastalıklarının başında vertigo geliyor. Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkar ve halk arasında genellikle baş dönmesi belirtisi ile biliniyor. Uzmanlar, vertigoyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

DENGEYİ BOZAR: Vertigo, sağ ve sol denge sinirlerinin beyinin alt kısmında bulunan ve beynin çok küçük bir bölümü olan beyin sapındaki çekirdekleri içerisinde yer alan sinir hücrelerinin aktivitesindeki düzensizlik nedeniyle ortaya çıkıyor. Aynı taraf denge siniri çekirdeği, denge sinirinin veya çekirdeğinin ya da denge siniri ile beyinciğin bağlantılarında tek taraflı olarak etkili olan nedenler sonucunda vertigo gelişiyor.

DOĞRU TEDAVİ ŞART: Vertigo sendromunda bulantı, kusma, terleme ve solgunluk, çoğunlukla baş dönmesi, dengesizlik durumuna eşlik ediyor. Hastanın muayenesinde nistagmus ve ataksi tespit edilebiliyor, ek muayene bulguları saptanabiliyor. Vertigo, epidemiyolojik çalışmalarda nüfusun yaklaşık yüzde 20-30'unu oluşturduğu saptanıyor. Bu tür hastaların değerlendirilmesinde ayrıntılı nörooftalmolojik ve nörootolojik muayene ve gerekirse düşünülen hastalığa uygun tetkikler yapılması gerekiyor.

SIRRI BOL SU İÇMEKTE: Vertigo'dan korunmak için stresten uzak durmak ve bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Bol su içmek vücutta tuz dengesini sağlıyor. Bu da hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor. Spor yapmak da yaşam kalitesini yükseltiyor.

STRES EN BÜYÜK NEDEN

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz vb.)

Tetikleyici pozisyondan kaçınma

İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

TANI NASIL KONUR?

Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.