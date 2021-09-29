Erken menopoza dikkat! İşte perimenopozun şifreleri...

Menopoz, tüm kadınlar için bir değişimdir. Artık üreme döneminin sona erdiğini gösteren doğal yaşlanmanın bir parçasıdır.
Erken menopoz ise perimenopoz olarak bilinir. Perimenopoz, yumurtalıklar daha az östrojen üretmeye başladığında ortaya çıkar. Kelime anlamıyla "menopoz civarında" anlamına gelir. Bu, bir kadının semptomları yaşamaya başlayabildiği, ancak henüz menopoza girmediği zamandır.
Birkaç aydan 10 yıla kadar sürebilir.
Bazı kadınlar vücutlarındaki ve döngülerindeki değişiklikleri 30'lu yaşların ortalarında fark etmeye başlar, ancak bunun 40'lı yaşlarda başlaması daha yaygındır. Avustralyalı ünlü doktor Dr Ai Nhi Bui ise perimenopozla ilgili olarak şu önemli bilgileri verdi.
DÜZENSİZ DÖNEMLER: Adet döngüsündeki düzensiz değişimler bunun en büyük belirtisidir. Regl dönemizin birkaç döngü için 7 gün veya daha fazla değiştiğini fark etmeye başlarsanız, erken perimenopoza giriyor olabilirsiniz. Her biri arasında 60 gün veya daha fazla olan dönemleri atlıyorsanız, geç perimenopozda olabilirsiniz. Adet dönemleriniz değişmeye veya oldukça düzensizleşmeye başlasa da, yine de potansiyel olarak hamile kalabileceğinizi unutmayın.
SICAK BASMASI: Belki de menopozun en iyi bilinen belirtisi, sıcak basması perimenopoz sırasında da oldukça yaygındır.
Aniden sıcak, muhtemelen terli hissedeceksiniz ve yüzünüz kızarabilir.
UYKU BOZUKLUĞU: Uyku sorunları genellikle sıcak basması veya gece terlemesinden kaynaklanır, ancak bu süre boyunca uyku düzeniniz ne olursa olsun bozulabilir.
KİLO ALIMI: Genel olarak kadınlar hayatlarının bu geçiş döneminde kilo alma eğilimindedir. Östrojen seviyelerindeki düşüşün tokluk ve iştahı kontrol eden hormonları etkileyerek kalori tüketiminde artışa yol açması olasıdır.
Vücut şeklinizdeki değişiklikleri de fark edebilirsiniz.
DÜŞÜK LİBİDO: Cinsel istek ve uyarılma değişebilir ve vajinal yağlamanız da azalabilir, bu da ilişkinin daha ağrılı olmasına ve libidonuzun düşmesine neden olabilir. Bazen vajinal kuruluk, idrar yolu enfeksiyonlarına benzer semptomlara yol açabilir.
Erken menopoz ise perimenopoz olarak bilinir. Perimenopoz, yumurtalıklar daha az östrojen üretmeye başladığında ortaya çıkar. Kelime anlamıyla "menopoz civarında" anlamına gelir. Bu, bir kadının semptomları yaşamaya başlayabildiği, ancak henüz menopoza girmediği zamandır.
Birkaç aydan 10 yıla kadar sürebilir.
Bazı kadınlar vücutlarındaki ve döngülerindeki değişiklikleri 30'lu yaşların ortalarında fark etmeye başlar, ancak bunun 40'lı yaşlarda başlaması daha yaygındır. Avustralyalı ünlü doktor Dr Ai Nhi Bui ise perimenopozla ilgili olarak şu önemli bilgileri verdi.
DÜZENSİZ DÖNEMLER: Adet döngüsündeki düzensiz değişimler bunun en büyük belirtisidir. Regl dönemizin birkaç döngü için 7 gün veya daha fazla değiştiğini fark etmeye başlarsanız, erken perimenopoza giriyor olabilirsiniz. Her biri arasında 60 gün veya daha fazla olan dönemleri atlıyorsanız, geç perimenopozda olabilirsiniz. Adet dönemleriniz değişmeye veya oldukça düzensizleşmeye başlasa da, yine de potansiyel olarak hamile kalabileceğinizi unutmayın.
SICAK BASMASI: Belki de menopozun en iyi bilinen belirtisi, sıcak basması perimenopoz sırasında da oldukça yaygındır.
Aniden sıcak, muhtemelen terli hissedeceksiniz ve yüzünüz kızarabilir.
UYKU BOZUKLUĞU: Uyku sorunları genellikle sıcak basması veya gece terlemesinden kaynaklanır, ancak bu süre boyunca uyku düzeniniz ne olursa olsun bozulabilir.
KİLO ALIMI: Genel olarak kadınlar hayatlarının bu geçiş döneminde kilo alma eğilimindedir. Östrojen seviyelerindeki düşüşün tokluk ve iştahı kontrol eden hormonları etkileyerek kalori tüketiminde artışa yol açması olasıdır.
Vücut şeklinizdeki değişiklikleri de fark edebilirsiniz.
DÜŞÜK LİBİDO: Cinsel istek ve uyarılma değişebilir ve vajinal yağlamanız da azalabilir, bu da ilişkinin daha ağrılı olmasına ve libidonuzun düşmesine neden olabilir. Bazen vajinal kuruluk, idrar yolu enfeksiyonlarına benzer semptomlara yol açabilir.