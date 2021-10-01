Ünlü operatör doktor Alpaslan Yıldırım uygulanan estetik müdahalelerin fiyat kriterlerini paylaştı

Ünlü Doktor Alpaslan Yıldırım ''Burun estetiği baz alındığında fiyat açısından söz konusu olacak miktarlar olabildiğince değişken bir yapıya bürünebiliyor. Burada en önemli nokta ise önceki operasyonlar ve buna bağlı burun yapısı oluyor. Çünkü bir kez ya da birkaç kez burun estetiği olmuş birisinin çok daha zorlu bir yeni operasyona hazır olması gerekiyor. Burnun kıkırdak yapısının zedelenip zedelenmediği, nasıl bir operasyon yapıldığı, sonrasında çökme, düşme ya da benzeri aksiyonlar olup olmadığı incelenerek fiyatlandırılabiliyor. Kısaca revizyon burun estetiği fiyatları normalinden daha yüksek meblağları bulabiliyor'' dedi.

Ayrıca iki farklı kişinin aynı operasyonu olacak olması fiyat konusunda da aynı denkliğe sahip olacağı anlamını taşımıyor. Çünkü burun yapısı ve uygulanacak olan hamleler herkes için değişiyor. İşte bu yüzden burnunuzun yapısından nasıl bir burun istediğinize, uygulanış yönteminden Doktorun tecrübesine kadar çok sayıda kıstastan söz edilebilir.

Başarılı Doktor Alpaslan Yıldırım tarafından altı çizilen bir diğer önemli konu ise operasyon süresi olarak öne çıkarılıyor. ''Kemerli burunlar, burun düşüklüğü gibi sorunların çözümü son derece basit bir biçimde bulunabiliyor. Hatta bu operasyonlar maksimum 1-2 saat aralığını kapsıyor. Ancak travmatik burunlarda bu süreç 3-5 saat aralığına kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sabit fiyattan söz edilmesi olanaklar dâhilinde gözükmüyor.

Yalnızca operasyonu uygulayacak olan Doktorun tecrübesi ve daha önceden nasıl burunlara imza attığına bakarak bile fiyat konusunda hemfikir olunabilir. Hatta bu yüzden çok makul fiyatlara burun estetiği yapılabildiği gibi onlarca kat farklı bir fiyatla karşılaşabilmek bir o kadar makul olabiliyor. Tüm bunlar ortaya çıkacak sonucu, estetik sonrası beklentinizi ve tabii ki operasyon sürecini direkt olarak etkilemektedir."