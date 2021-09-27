Jinekomasti, erkeklerin kabusu oluyor | Jinekomasti nedir?

Meme büyümesi, erkeklerde de ortaya çıkıyor. Jinekomasti denilen bu durum, erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, bu durumun cinsel hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığını belirtiyor.

"Jinekomastinin tipleri üç ana grupta değerlendirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyümesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin karma olarak olduğu), üçüncüsü lipomatöz tiptir (yağ dokusu artışına bağlı)" diyor. Tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Jinekomastinin cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Bunların dışında yağlanma bozukluğundan kaynaklanan yalancı jinekomasti kilo verilerek azaltılması mümkün olabilir. Lakin fazla kilo verilse de meme bölgesi yine de yağlı kalabilir.