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    Hava sıcaklıkları hızla düşüyor! Raynoud Sendromu'ysa en çok kadınları tehdit ediyor

    Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Bu durum, romatizma hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Ellerde morarma ve karıncalanmayla belirti veren Raynoud Sendromu’ysa en çok kadınları tehdit ediyor!

    Romatizmanın tam zamanı

    Eylül ayının son günlerinde, serinleyen hava kendini hissettiriyor. Bu durum, en çok eklem hastalıklarını korkutuyor. Özellikle soğuk havaların başlamsıyla ortamaya çıkan romatizmal hastalıklar hakkında uzmanlar uyarıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş genellikle genç kızlarda, kadınlarda ve nadiren de erkeklerde görülebilen Raynaud Sendromu hakkında bilgileri veriyor.

    ELLER KARINCALANIR
    Raynaud Sendromu, el ve ayaklarda üşüme, ağrı, morarma, karıncalanma, parmak ve kulaklarda morarma gibi şikayetlere yol açıyor. Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimi hastalığa neden olabiliyor. Dr. Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı (büzüşme ve daralma) ile seyreden Raynaud Sendromunda, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı olup ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarmaya, yara açılmasına ve enfeksiyona neden oluyor.

    ERKEN TEDAVİ ŞART
    Bu hastalık genellikle el ayak, burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu uç bölgelerde ortaya çıkıyor. El ve ayak parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi, soğukta ellerin morarması, ellerin soğuk olması, üşümesi, sıcak, soğuk arasında değişimlerde ellerdeki morluğun artması gibi şikayetlerin görülmesi durumunda mutlaka altta yatan bir hastalığın olup olmadığının araştırılması gerekiyor.

    ELLERİ SICAK TUTUN
    Raynaud     hastalığında kesin tanı klinik muayene, kan testleri, kapilleroskopi, dopler ultrason gibi testlerle konuluyor. Tedavideyse hallerde kan sulandırıcılar, damar açıcı ilaçlar tercih ediliyor. İlaç tedavisiyle iyileşme sağlanabilir ve devamında ılık su kullanma, soğuk havada eldiven kullanma gibi soğuktan koruyucu tedbirler alınarak korunma sağlanabiliyor. ayrıca bu hastaların kesinlikle sigara içmemeleri gerekiyor.

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    Haberler Sağlık Hava sıcaklıkları hızla düşüyor! Raynoud Sendromu'ysa en çok kadınları tehdit ediyor
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