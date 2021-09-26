Sakız çiğnemek diş çürüklerine iyi gelir (Sağlık haberleri)

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, ağız ve diş sağlığını destekleyen yiyecekleri açıklıyor. Peynirin, çürük önleyici bir besin olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, şunları söylüyor: "Şekersiz sakızlar, taze meyve-sebzeler, et, yumurta, peynir, balık, baklagiller gibi yüksek kaliteli proteinler riski azaltan diyetsel faktörlerdir. Ara ve ana öğün sonrası şekersiz sakız çiğnenebilir..."

ASTIMA TARHANA

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı direnç sağlar. Antioksidan etkisiyle kanserden korur. Astım şikayetlerini azaltır.

AĞRI KESİCİ ZERDEÇAL

Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, sindirim sistemini düzenler. Hormonları dengeler. Vücudu iltihaplardan temizler. Şişkinliği alır. Kansere karşı koruma sağlar. Ağrı kesicidir. Alzheimer'ı önler.

KESTANE KAN YAPAR

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı koruma sağlar. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler.