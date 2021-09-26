Koronavirüs karadan suya taşındı! Deniz tabanı maske ve eldiven kaplı

"DİKKATLİ OLSUNLAR"

Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen dalgıç Erkut Tanyar, gördüğü manzaranın ürkütücü olduğunu söyledi. Kamerasını çevirdiği her noktada çöpe ya da maskeye rastladığını belirten Tanyar, "İnsanlar lütfen dikkatli olsunlar. Maskelerine sahip çıksınlar. Su altındaki yaşama zarar vermeden bu süreci atlatmalıyız" diye konuştu.