Koronavirüs karadan suya taşındı! Deniz tabanı maske ve eldiven kaplı

Antalyalı dalgıçlar, su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yaparak, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı. Pandemi kısıtlamaları kaldırılınca dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizledi. Kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı.
Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.