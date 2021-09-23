Seksolog ne demek? Seksolog nasıl olunur, ne iş yapar? Seksolog olmak için hangi bölüm okunmalı?

SEKSOLOG OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM OKUNMALI?

Ülkemizde çok farklı biçim ve düzeylerdeki cinsel sorunlarımızı gizleme konusunda çok güçlü bir eğilim vardır. Bu nedenle bireyler ve çiftler sıkıntıları hayatlarını zehir etmedikçe hekime başvurmazlar. Başvurmak istediklerinde de cinsellikle ilgili hekimi bulmada zorluk çekerler. Ve çoğu zaman da cinsellik konusunda bilgili olmayan hekimlerce bu sorunların tanımlanmasında güçlükler çekilir.

Tıp eğitimi almış psikiyatri, üroloji, jinekoloji, dermatoloji, halk sağlığı vb. çeşitli uzmanlık alanlarından hekimler, pratisyen hekimler ve psikologlar cinsel sorunlarla ilgilenebilirler ve bazı özel eğitimlerden sonra psikoterapi yapmaya hak kazanan hekimler ve psikologlar cinsel tedavi yöntemi olarak "cinsel terapi" yapabilirler. Psikologların tek başlarına tanı koyma, tedavi etme, ilaç yazma yetkileri yoktur ve tıp eğitimi almadıkları için bir hekim kontrolünde cinsel terapi yapmalıdırlar.

Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere "cinsel terapi" diyebiliriz.

Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler konusunda bilgili, eğitimli ve vaka tecrübesi bol olan hekimlere "cinsel tedavi uzmanı", "cinsel terapist" veya "seksolog" diyebiliriz.

Ülkemizde henüz ve maalesef; "cinsel tedavi uzmanı", "cinsel terapist", "seksolog" gibi ünvanları verecek ve bu ünvanları taşıyacak hekimleri eğitecek vakıf veya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde cinsellikle ilgili bir bölüm veya anabilim dalı yoktur.