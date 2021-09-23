Seksolog ne demek? Seksolog nasıl olunur, ne iş yapar? Seksolog olmak için hangi bölüm okunmalı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Cinsellikte yaşanan prüzler hem çiftleri hem de aile hayatını olumsuz yönde etkiliyor ve bu konuda uzmanlardan alınacak eğitimler önem taşıyor. Peki üniversitelerde bu bölüm okunabiliyor mu?
SEKSOLOG NE DEMEK?
Seksoloji, cinsel davranışı kelimenin geniş anlamıyla inceleyen bilimdir.
Seksoloji üç temel alandan oluşur. Birincisi, eğitim projeleriyle, genel ilgi hedeflerinin ve içeriğinin farklı popülasyonlarla (gençler, yaşlılar, engelliler vb.) Ve bağlamlarla çalıştığı eğitim ile ilgilidir: okullar, enstitüler, merkezler yaşlılar, diğerleri arasında.
İkinci alan klinik, sadece hastalardaki cinsel işlev bozukluklarını değil (hızlı boşalma, erektil işlev bozukluğu, anorgazmi, vb.), aynı zamanda bir çiftin sorununu ve cinsel nitelikteki herhangi bir zorluğu giderir.
Son olarak, cinsiyetbilimin üçüncü direği ve en az profesyoneller tarafından yaklaşılan seksolojik araştırma, bu, önceki iki bilimsel bilgiyi besleyen şeydir.