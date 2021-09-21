Ünlü model Bella Hadid, Hindistan ceviziyle cildini besliyor (Sağlık haberleri)

Kadınların korkulu rüyası selülit, cildin altında yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle kalça ve uyluk bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Doğal yağlarla yapılan masajlarsa portakal kabuğu görünümünü yok ediyor. Selüliti yok eden yağlar şöyle sıralanıyor...

REZENE YAĞI: Güçlü antioksidan etkisiyle dikkat çeker. Cilt gevşekliğini giderir. Yaşlanma belirtilerini önler.

GREYFURT YAĞI: Ferahlatıcıdır. Cilt yaralarını iyileştirir. Cildi besler ve selülit görünümünü azaltır.

KARABİBER YAĞI: Ciltteki kırışıklık ve ince çizgileri azaltır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI: Hücreleri yeniler. Haftada 2 kez uygulandığında selülitle savaşır.

AKLIN YOLU BAĞIRSAKTAN GEÇER

Dünyada ve ülkemizde Alzheimer hastalığının görülme sıklığı giderek artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, sağlıklı bağırsak mikrobiyatasının Alzheimer'a yakalanma riskini düşürdüğünü belirtiyor. Sağlıklı bağırsaklar içinse liften zengin meyve sebzenin bol olduğu özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Şöyle devam ediyor: Probiyotik bakterilerden zengin yoğurt, kefir gibi ürünler, bol sebze ve meyve tüketilebilir. Bunun dışında Alzheimer hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapmak ve zihinsel faaliyetleri hiçbir zaman terk etmemek gerekir. Bir kişinin eğitim düzeyi ne kadar yüksekse, zihinsel faaliyetlerine ne kadar devam ediyorsa Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali o kadar düşük oluyor.

SAĞLIĞIN KIRMIZI HALI

Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, baharatların ve kırmızı renkli besinlerin antioksidan etkisi gösterdiğini söylüyor. Pancar, balkabağı, ıspanak ve pırasa gibi sebzeler, hastalıklarla savaşıyor. Güçlü antioksidan etkisiyle pancar hastalıklardan koruyor. Yemeklere lezzet katan baharatlar da vücuda güç veriyor. Özellikle karabiber, yağ yakıcı etki gösteriyor.

KEMİKLERE KEKİK GÜCÜ

Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır.

HER ŞEYE MAYDANOZ

Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler. Damarları temizler ve felce karşı koruma sağlar.