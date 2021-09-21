Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı fiyatı: 85.12 liraya satışta

Soydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, şu bilgileri verdi: "Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.