Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Kaçıncı hafta...

Ancak bu belirtiler adet dönemine rastladığı için anne adayları hamile olduğunun farkına varamayabilir. Rahimdeki yumurtaların, spermle buluşması neticesinde döllenme gerçekleşir. Ardından hamileliğin ilk günleri yaşanmaya başlar. En erken hamilelik belirtilerinden biri, mide bulantısıdır. Mide bulantısıyla birlikte, baş dönmesi yaşayan anne adaylarının sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Hamileliğin ilk döneminde; mide nöbetlerine, kramplar ve kusma eşlik edebilir. Hamileliğin ilk günlerinde yaşanan belirtilerden biri olan sık sık idrara çıkma isteği, birçok kişide görülen bir durumdur. Hormonların kan akışını hızlandırmasıyla böbreklerin çalışma hızı da öncekine göre hızlı olur. Gün içinde, tuvalete gitme ihtiyacı artarak yoğunlaşır. Bir süre sonra normale dönen idrar sıklığı, hamileliğin son döneminde tekrar ortaya çıkabilir. Bu dönemlerde, bol bol sıvı tüketilmelidir. Hamilelik hormonlarının bünyede toplanmasıyla, duygusal değişimler ve ağlama nöbetlerine baş dönmeleri de eşlik edebilir. Hormonların normalinden daha fazla çalışmaya başlamasıyla, anne adaylarında bazı duygudurum değişimlerinin yaşanması çok olağandır. Erken hamilelik belirtileri gebeliğin 12. haftasından sonra genellikle kaybolur.