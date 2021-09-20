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    • Sağlık
    • 20.09.2021 20:28
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    • 20.09.2021 20:30
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    Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Kaçıncı hafta...

    Yeni anne adaylarının en çok merak ettiği soruların başında Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? Sorusu yer alıyor. İnternet üzerinden bilgi edinmek için dolaşan ve hamileliğin kaçıncı haftadan itibaren belirtiler vermeye başlayacağına dair detaylar merak konusu oluyor. Peki En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? En yaygın belirtiler olan mide bulantısı, kusmanın yanı sıra vücutta başka nasıl değişimler oluyor? Gebelik belirtileri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Kaçıncı hafta...

    Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anne olmanın heyecanını yaşamak için beklemeye başlayanlar bir yandan da ilk günlerde ve haftalarda hangi belirtilerin kendisini gösterdiğini merak ediyor. İşte gebelik belirtileri hakkında merak edilenler...

    HAMİLELİK BELİRTİLERİ KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR?

    En erken hamilelik belirtileri adet döneminin gecikmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Adet ağrılarına benzer kasık bölgesindeki şişkinlik ve rahatsızlık hissi yaşanabilir. Kadınlar, hamile kalmaya çalıştıkları dönemlerde sürekli olarak vücutlarını dinler ve adet ile hamilelik belirtilerini kıyaslar.

    Ancak bu belirtiler adet dönemine rastladığı için anne adayları hamile olduğunun farkına varamayabilir. Rahimdeki yumurtaların, spermle buluşması neticesinde döllenme gerçekleşir. Ardından hamileliğin ilk günleri yaşanmaya başlar. En erken hamilelik belirtilerinden biri, mide bulantısıdır. Mide bulantısıyla birlikte, baş dönmesi yaşayan anne adaylarının sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Hamileliğin ilk döneminde; mide nöbetlerine, kramplar ve kusma eşlik edebilir. Hamileliğin ilk günlerinde yaşanan belirtilerden biri olan sık sık idrara çıkma isteği, birçok kişide görülen bir durumdur. Hormonların kan akışını hızlandırmasıyla böbreklerin çalışma hızı da öncekine göre hızlı olur. Gün içinde, tuvalete gitme ihtiyacı artarak yoğunlaşır. Bir süre sonra normale dönen idrar sıklığı, hamileliğin son döneminde tekrar ortaya çıkabilir. Bu dönemlerde, bol bol sıvı tüketilmelidir. Hamilelik hormonlarının bünyede toplanmasıyla, duygusal değişimler ve ağlama nöbetlerine baş dönmeleri de eşlik edebilir. Hormonların normalinden daha fazla çalışmaya başlamasıyla, anne adaylarında bazı duygudurum değişimlerinin yaşanması çok olağandır. Erken hamilelik belirtileri gebeliğin 12. haftasından sonra genellikle kaybolur.

        EN ERKEN GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

        En yaygın erken hamilelik belirtileri şunlardır:

        Adet gecikmesi
        Kusmalı veya kusmasız mide bulantısı
        Göğüs büyütme ve hassasiyet
        Dizüri olmaksızın artan idrara çıkma sıklığı
        Yorgunluk
        Ek belirti ve semptomlar da şunları içerebilir:

        Hafif uterus krampları / rahatsızlığı
        Karında şişkinlik
        Kabızlık

        Mide ekşimesiBurun tıkanıklığı
        Nefes darlığı
        Yiyecek istekleri ve tiksintileri
        Ruh hali değişiklikleri
        Sersemlik
        Artmış cilt pigmentasyonu (yüz, linea alba, areola)
        Uyumakta zorluk
        Bel ağrısı
        Adneksiyal rahatsızlık.
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        Haberler Sağlık Gebelik belirtileri ne zaman başlar ve nelerdir? En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Kaçıncı hafta...
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