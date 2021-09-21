Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Kanser düşmanı besinler şöyle sıralanıyor:

SARIMSAK: Kanser riskini azaltmada etkin rol oynuyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda düzenli sarımsak kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında azalttığı biliniyor. Bu nedenle, yemeklerde, soslarda, yoğurda karıştırılarak sarımsağı tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Çok fazla pişirilmeden hafif çiğ şekilde tüketilmesi öneriliyor.

DOMATES: Likopen deposu domates, prostat kanseri riskini azaltıyor.

KETEN TOHUMU: Bolca Omega-3 içeriyor. Östrojen kaynaklı meme kanserlerinin önlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek ya da soğuk sıkım keten tohumu yağından günlük 1 tatlı kaşığı kullanmak gerekiyor.

KEFİR: Sindirim sisteminde bulunan probiyotikler, bağışıklığı güçlendiriyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Bu nedenle kefir ve yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerin günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor.

TURUNÇGİLLER: Portakal, limon, greyfurt, mandalina ve turunçta bol miktarda C vitamini, folat ve posa bulunduğu için birçok kanser türüyle savaşıyor.