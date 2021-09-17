Kalp, yanlış beslenme hareketsizlik ve stresten olumsuz etkileniyor (Sağlık haberleri)

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, sonbahara geçişlerde kalp yetmezliği hastalarının doktorlarına başvurarak ilaçlarını yeniden ayarlatmalarını öneriyor. Şu tavsiyede bulunuyor: Kalp yetmezliği hastalarının bir kısmı diüretik dediğimiz idrar söktürücü etkisi olan ilaçları kullanıyor. Bu ilaçlar, kalp yetmezliğine bağlı gelişecek ödem ve nefes darlığını azaltıyor. Bu nedenle sonbahara geçişlerde kalp yetmezliği hastalarının kardiyologlarına başvurması, ilaçların ayarlanması önem taşıyor. İlaçların ayarlanmaması durumunda vücutta kalp yetmezliğine bağlı su toplanması başlayabiliyor. Öncelikle ayak ve bacaklarda şişme oluyor. Akciğerlerde de su toplanması sonucu nefes darlığı gelişiyor.

FAZLA STRES DÖNGÜYÜ BOZUYOR

Pandemiyle birlikte artan stres, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle kadınları vuruyor. Uzmanların son araştırmasına göre aşırı stres yaşayan kadınların adet döngüsü bozuluyor. Düzensizlik de aşırı strese yol açıyor.

ANTİBİYOTİK NİYETİNE TARHANA

Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, tarhananın mucize bir çorba olduğunu söylüyor. "Tarhana, en iyi probiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini arttırır" diyor.

HEMOROİDE YER ELMASI

Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, sindirimi hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Hemoroit oluşumunu engeller. Böbreklerde kum ve taş oluşumu riskini azaltır.

KEMİKLERE ACUR GÜCÜ

Acurun faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltıyor. Unutkanlığı önlüyor. Kemik ve kas yapısını güçlendiriyor.

KARACİĞERE SOĞAN

Mucizevi sebze soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır.